Американский политик затроллил Трампа гифкой со смеющимся Путиным

Губернатор штата Огайо Джон Касич ответил на провокационный твит президента США Дональда Трампа гифкой со смеющимся президентом России Владимиром Путиным. Диалог политиков состоялся в Twitter.

Изначально Трамп назвал губернатора очень непопулярным, напомнив ему о провале во время выборов в президенты Соединенных Штатов. Политику не понравилось, что Касич ранее заявил о поддержке кандидата от Республиканской партии Троя Бальдерсона, который баллотируется в палату представителей конгресса США.

«Очень непопулярный губернатор Огайо (и провалившийся кандидат в президенты) Джон Касич навредил победе Троя Бальдерсона, подорвав энтузиазм в отношении этого отличного кандидата», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В ответ политик получил от Касича гифку со смеющимся президентом России Владимиром Путиным, не сопровожденную никаким текстом. Анимированная картинка собрала более десяти тысяч репостов и почти 50 тысяч лайков.

Джон Касич принимал участие в выборах президента США, однако проиграл Дональду Трампу на стадии праймериз.

Ранее ведущий американского телешоу The Late Night Show Стивен Кольберт поиздевался над Трампом, попытавшись воссоздать его «блестящий» макияж с помощью бронзатора и колбасы.

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