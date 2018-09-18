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Честный школьник вернул найденные на дороге 10 тысяч долларов

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В американском городе Санта-Барбара, штат Калифорния, старшеклассник нашел на улице сумочку с деньгами и отдал ее законной владелице. Об этом сообщает CBS News.

16-летний Рами Зейни (Rhami Zeini) возвращался домой из школы и заметил сумочку, которая валялась на проезжей части. Он подобрал ее и открыл, чтобы узнать, чья она. Внутри лежали 10 тысяч долларов (около 680 тысяч рублей). По его словам, он в жизни не видел столько денег.

Посоветовавшись с родителями, школьник отнес находку в офис шерифа. Полиции удалось отыскать женщину, которой принадлежала сумочка. Она была очень благодарна, когда ей вернули потерянные деньги, и заплатила Зейни 100 долларов в качестве награды.

Хозяйка сумочки полагает, что, выйдя из автомобиля, поставила ее на крышу, а потом забыла о ней, села в машину и поехала. В результате сумочка упала на дорогу, где ее и нашел школьник.

7 сентября сообщалось, что в Австралии таксист вернул пассажиру забытое в спешке кольцо, которое стоило 25 тысяч долларов. Тот был счастлив и предложил деньги, но водитель отказался от награды.

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