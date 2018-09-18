Samsung похоронит линейку дешевых смартфонов

Корпорация Samsung планирует прекратить развитие линейки бюджетных смартфонов Galaxy J. Об этом пишет корейское издание Etnews.

На данный момент у Samsung четыре линейки смартфонов: бюджетные J, среднебюджетные A, и флагманские S и Note. Впервые информация о прекращении производства смартфонов линейки J появилась в июле 2018 года. Тогда предполагалось, что на ее замену придут новые Galaxy R и P.

Однако сейчас источник утверждает, что вместо Galaxy J компания расширит Galaxy A. Также, вероятно, Samsung представит новую линейку Galaxy M. Отмечается, что такое решение связано с высокой конкуренцией на азиатском рынке. Презентация новых устройств состоится 11 октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что смартфон Samsung взорвался в сумочке американки. Инцидент произошел в Лонг-Айленде 3 сентября. Диана Чунг находилась в лифте, когда ее смартфон начал нагреваться. Она положила его в сумку, после чего услышала свистящий звук и заметила, что из сумки пошел дым. Женщина бросила сумку со смартфоном на пол и смогла его потушить, лишь спустившись в вестибюль здания. По ее словам, смартфон «уничтожил все, что было в сумке», и теперь она требует возместить ущерб и прекратить продажи смартфона.

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