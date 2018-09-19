Стрельба Путина из новой снайперской винтовки попала на видео

Появилось видео, на котором президент России Владимир Путин опробовал снайперскую винтовку СВЧ-308 в ходе посещения галереи для стрельбы стрелкового центра концерна «Калашников» в парке «Патриот» в Подмосковье. Его показали в эфире телеканала «Россия 24»

На кадрах Путин делает один выстрел по мишени с расстояния 600 метров. «Попал!» — прокомментировал видео в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В ходе визита президенту также показали видеопрезентацию об открытии центра и создании в концерне подразделения интеграции, а также о новых принципах и подходах «Калашникова». Кроме того, главе государства продемонстрировали два экспериментальных образца винтовок.

Во время осмотра выставки президента сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны России Сергей Шойгу, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

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