Названа неожиданная причина распространенного рака

Исследователи Мюнхенского технического университета (Германия) выяснили, что микрофлора кишечника может способствовать развитию раковых опухолей в толстом кишечнике даже без возникновения воспалительных процессов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Колоректальный рак — один из самых распространенных типов злокачественных опухолей. Ежегодно выявляется около 600 тысяч новых случаев этого заболевания, риск его развития, как и многих других форм рака, повышается с возрастом.

В ходе исследования были использованы мыши без микрофлоры, у которых был активирован фактор транскрипции ATF6. Это соединение регулирует работу генов, вовлеченных в развитие клеточного стресса. Они включаются при накоплении неструктурированных белков в полостях эндоплазматической сети, пытаясь восстановить функции клетки через остановку синтеза белков и активацию систем восстановления белковых соединений. Если реакция на несвернутые белки (UPR-реакция) оказывается неэффективной, то запускается процесс программируемой клеточной гибели.

Оказалось, что сама по себе UPR-реакция не приводит к возникновению злокачественных новообразований, однако при трансплантации микрофлоры в кишечник животных начинают развиваться раковые опухоли.

Специалисты также проанализировали данные, полученные при обследовании 541 пациента с раком толстой кишки. В тех случаях, когда наблюдалась повышенная активность ATF6, у больных увеличивался риск рецидивов. Таким образом, заключают ученые, хроническое воспаление в кишечнике не влияет на вероятность развития колоректального рака. Будущие исследования должны помочь выяснить, какие компоненты микрофлоры влияют на течение заболевания, и разработать микробную терапию рака.

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