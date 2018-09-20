Порошенко пообещал выгнать российский флот из Крыма

После возвращения Крыма и Севастополя под контроль Украины базы Черноморского флота России на полуострове не будет. С таким заявлением в четверг, 20 сентября, выступил президент Украины Петр Порошенко, передает «Гордон».

«Из конституции предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота [России] на Украине. И после того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет», — пообещал украинский лидер, выступая в Верховной Раде.

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В начале сентября Порошенко внес в украинский парламент законопроект об изменении конституции страны, в котором предусмотрен запрет на использование военных баз на территории Украины для пребывания воинских формирований на условиях аренды. «В переходных положениях мы четко фиксируем, что мы изымаем норму, на основании которой на Украине пребывал Черноморский флот [России]. Оснований для этого после принятия этих конституционных изменений не будет», — указал глава государства.

Кроме того, Порошенко напомнил, что 17 сентября ввел в действие своим указом решение Совета национальной безопасности и обороны страны не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Теперь решение, по его словам, за Верховной Радой. «МИД направит ноту в Москву, а я подам в парламент соответствующий законопроект, потому что последнее слово в этом вопросе — за вами, уважаемые народные депутаты», — цитирует его «Украинская правда».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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