Россия присмотрится к SpaceX при создании своей многоразовой ракеты

В России продумывают возможность создания отечественной многоразовой крылатой ступени ракеты-носителя. Разработчики учтут опыт компании Илона Маска SpaceX. Об этом РИА Новости сообщил источник в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

По его словам, специалисты рассмотрели все проекты, которые сейчас существуют в мире. «Каждая из [разработок] имеет свою специфику, в том числе по применению, базированию, по наличию космодромов, их территориальному положению и так далее. (...) Для России наиболее интересным является именно возвращение ступени по-самолетному», — пояснил собеседник агентства.

В августе в США испытали новую многоразовую метеорологическую ракету SARGE (Suborbital Autonomous Rocket with GuidancE). В ходе тестов, прошедших на площадке в Нью-Мексико, носитель с помощью парашюта приземлился спустя четверть часа после запуска.

В июне заместитель гендиректора компании «Ильюшин» по управлению проектами Дмитрий Герасимов уже заявлял о планах изготовить многоразовую ракету. «В рамках аванпроекта подготовлены различные варианты компоновки, просчитаны аэродинамика, весовая сводка и прочее. После принятия решения о продолжении этой работы мы приступим к техническому проектированию, целью которого станет создание ряда летных демонстраторов», — отметил он.

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