Пауки накрыли греческий город 300-метровой паутиной

Гигантская паутина накрыла деревья в греческом городе Этолико (Западная Греция). Об этом сообщает BBC News.

По свидетельствам очевидцев, длина паутины составляет около 300 метров. Она покрыла пальмы, траву и другую растительность на восточном краю лагуны. Местные жители утверждают, что никогда не видели ничего подобного.

Специалисты полагают, что это сезонное явление, связанное с наступлением брачного периода у пауков вида Tetragnatha, которые строят большие гнезда перед спариванием. Кроме того, определенную роль в увеличении популяции пауков сыграла теплая погода, из-за которой расплодились комары.

В 2017 году сообщалось, что в районе новозеландского залива Пленти поле покрыла 30-метровая паутина, которую сплели пауки, массово бегущие от ливней и наводнения.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!