Полиция проверила деятельность отказавшейся ехать в Крым Вайкуле

Главное управление по вопросам миграции МВД России сообщило о результатах проверки концертной деятельности эстрадной певицы Лаймы Вайкуле. Никаких нарушений найдено не было, передает РИА Новости в четверг, 20 сентября.

Проверка была проведена после отказа артистки выступать в Крыму.

«Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания», — заявил член общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский, из-за запроса которого была проведена проверка.

В середине августа во время гастролей в Одессе Вайкуле заявила на пресс-конференции, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили, передает издание «Думская», потому что ей как европейскому гражданину (у нее гражданство Латвии) это запрещено. Слова исполнительницы вызвали бурную реакцию в соцсетях, на певицу обрушились с жесткой критикой. После этого заявления Хаминский заявил, что власти возьмутся за полную проверку правомерности концертной деятельности Вайкуле.

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