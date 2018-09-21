Российского актера отправили в нокаут во время сцены боя

Театрального актера Алгыса Николаева, исполнявшего главную роль в спектакле «Чучуна», госпитализировали после травмы головы, полученной во время репетиции. Об этом сообщает портал «НВК Саха».

Инцидент произошел в ходе репетиции сцены боя в якутском Театре коренных малочисленных народов Севера. По словам директора заведения Василия Слепцова, получив травму, артист потерял сознание. «У нас маленькая сцена, которая не предназначена для активных боевых сцен. Алгыс Николаев получил глубокий нокаут», — поведал он.

Слепцов добавил, что актер прошел медицинское обследование, серьезных повреждений у него выявлено не было. Спектакль с участием Николаева был перенесен на неопределенный срок.

17 сентября стало известно, что 50-летний житель города Тутаева, задействованный в съемке сцены для сериала «Смерш», скончался, получив удар в висок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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