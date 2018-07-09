Актера из «Бригады» задержали в Москве с пистолетом

Актер Александр Иншаков был задержан в Москве с травматическим оружием. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Президент гильдии каскадеров России 71-летний Александр Иншаков задержан в здании Центра международной торговли на Краснопресненской набережной с травматическим пистолетом и патронами к нему», — заявил собеседник агентства. Он добавил, что артиста отпустили после составления административного протокола.

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Иншаков рассказал телеканалу «360», что пистолет лежал у него в машине. Он отметил, что у него есть разрешение и он не знал о законе, который запрещает транспортировку оружия во время проведения чемпионата мира по футболу.

«Было оружие, да, составили протокол на этом и закончилось. У меня есть разрешение, пистолет в машине лежал, и все. Штраф, может, и выпишут, когда буду забирать оружие. А так я оружие сдал», — поведал артист.

Александр Иншаков — актер, режиссер, продюсер, президент Ассоциации каскадеров России. Он снялся в таких фильмах, как «Асса», «Крестоносец», «Такси-блюз», «Человек с бульвара Капуцинов», «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии», «Делай — раз!», «Рыцарский замок», а также в сериале «Бригада».

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