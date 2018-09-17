Актер погиб на съемках массовой драки для сериала «Смерш»

Российский актер скончался на съемках сцены массовой драки. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Мужчина получил удар в висок в ходе репетиции. Он был доставлен в больницу с травмой головы. Врачи попытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

50-летний житель города Тутаева был задействован в съемке сцены для сериала «Смерш», уточняет ТАСС. Имя погибшего не раскрывается.

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