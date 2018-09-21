Создатель «СтопХама» поблагодарил суд за ликвидацию движения

Создатель общественного движения «СтопХам» Дмитрий Чугунов поблагодарил Мосгорсуд за решение о ликвидации этой организации, за которым последует исключение из официального перечня юридических лиц. Об этом он сказал «Ленте.ру»

«Наши активисты давно не рассчитывают на помощь государства, в том числе, на гранты, поэтому официальный статус НКО [некоммерческой организации] движению более не нужен», — пояснил Чугунов.

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С официальной ликвидацией движения его деятельность не прекратится. «Для добрых дел, совершаемых в рамках закона, не нужны никакие санкции», — отметил создатель «СтопХама».

Он добавил, что еще два года назад, после первой попытки Минюста ликвидировать организацию, в «СтопХаме» уже поднимался вопрос о самостоятельной ликвидации как юрлица. Однако это оказалось весьма проблематично из-за различных бюрократических препятствий.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд ликвидировал «СтопХам» (движение, которое занимается борьбой с хамством на дорогах, неправильной парковкой и ездой по тротуарам) по иску столичного главка Минюста. Основания для принятия такого решения в пресс-службе суда пока не привели, но уточнили возможность его обжалования в месячный срок.

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