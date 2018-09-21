Ягодицы японок приспособили для проверки очков на прочность

Японский производитель мужских очков Hazuki выпустил рекламу, в которой продемонстрировал прочность новой продукции с помощью женских ягодиц. Ролик доступен на YouTube-канале компании.

В начале рекламы появляется измотанный после долгого рабочего дня мужчина, роль которого исполнил известный японский актер Котаро Коидзуми (Kotaro Koizumi). Согласно сценарию, он приехал в хостес-бар, где одна из хостес решила продать гостю новые очки.

Модный аксессуар заинтересовал Коидзуми, однако продавец решила усилить его впечатления. Она положила несколько пар очков на стулья и попросила других девушек сесть на них, чтобы показать прочность изделия. В конце ролика мужчина оценил достоинства продукции и посоветовал покупать очки от Hazuki.

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