Durex накажут за «зараженных половыми инфекциями» россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала телевизионную рекламу презервативов Durex недостоверной. Об этом говорится на сайте ведомства.

Комиссия ФАС пришла к выводу, что фраза «практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией» вводит в заблуждение. Создатели рекламы ссылаются на «Методические рекомендации № 33 "Как родить здорового ребенка"» департамента здравоохранения Москвы, о чем указывалось в сноске. Эти данные противоречат официальной статистике Минздрава России.

«Согласно письму Министерства здравоохранения РФ, показатель первичной такого рода заболеваемости имеет стойкую тенденцию к снижению», — отмечается в заключении комиссии.

Кроме того, рекомендации столичного департамента вовсе не содержат статистики о половых инфекциях.

Производителю Durex, компании «Реккит Бензикер Хэлскэр», предписали прекратить распространять информацию, противоречащую официальной. Для назначения штрафа будет возбуждено административное дело.

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