Дюжев потряс колбасой и ворвался в рэп

Актер Дмитрий Дюжев снялся в рекламе производителя колбас «Мясницкий ряд» под названием «Колбасный хайп». Ролик опубликован на YouTube-канале бренда.

В клипе актер пародирует российских рэперов и Григория Лепса. В клипе вперемешку звучит лексика, ассоциирующийся с современной молодежью, Авторы ролика также делают отсылку к клипу Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Дюжев то лежит в окружении девушек, то танцует среди наряженных в БДСМ-костюмы мужчин, то трясет колбасой, словно битой, то разбрасывает колбасные слайсы, будто деньги.

Производством клипа занималось агентство Okean.Moscow.

В апреле участники онлайн-викторины «Клевер», которую Дюжев вел во «ВКонтакте», заподозрили артиста в употреблении наркотиков.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!