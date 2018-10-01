Durex заплатит за «зараженных половыми инфекциями» россиян

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала производителю презервативов Durex выплатить 100 тысяч рублей за нарушение пункта 11 части 3 статьи 5 закона «О рекламе», указывается на сайте ведомства. Комиссия ФАС пришла к выводу, что компания Reckitt Benckiser с помощью рекламы распространяла недостоверную информацию о масштабах заражения половыми инфекциями в России.

В транслируемых по телевидению рекламных роликах говорилось, что «практически каждый второй россиянин был заражен половой инфекцией». Авторы рекламы ссылались на «Методические рекомендации номер 33 "Как родить здорового ребенка"» департамента здравоохранения Москвы, что указывалось в сноске. Однако комиссия ФАС не обнаружила среди рекомендаций столичного департамента статистики о половых инфекциях жителей России.

В ведомстве также указывали, что данные о заражении инфекциями, передающимися половым путем, противоречат официальной статистике Минздрава, свидетельствующей о «стойкой тенденции к снижению такого рода заболеваемости».

Производителю Durex уже предписали прекратить распространять рекламу, вводящую потребителей в заблуждение.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!