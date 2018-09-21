Главного оппозиционера ДНР не пустили на выборы

Бывший глава Совета безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский не примет участия в выборах нового главы республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не имею ни малейшего желания комментировать ситуацию, но обязан пояснить, почему не смогу принять участия в выборах. Вчера ночью при возвращении домой из России на Успенском погранпункте российские пограничники в незатейливой, но корректной форме объяснили мне, что они меня не выпустят и что мне нужно возвращаться назад в РФ. Причины названы не были, но они и так понятны», — сообщил он.

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Ходаковский добавил, что «все, кто опасался моего пришествия во власть, теперь могут спать спокойно».

Ранее Ходаковский заявил о своем желании баллотироваться на пост главы самопровозглашенной ДНР. Выборы намечены на 11 ноября.

До марта 2014 года Ходаковский командовал спецподразделением «Альфа» управления Службы безопасности Украины по Донецкой области. После начала волнений в Донбассе перешел на сторону пророссийских сил. Командовал бригадой (батальоном) «Восток», до июля 2014-го возглавлял министерство безопасности ДНР. В феврале 2016-го Ходаковский объявил о переходе в оппозицию к тогдашнему главе республики Александру Захарченко, убитому 31 августа этого года.

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