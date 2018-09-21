В Подмосковье приняли закон о сохранении льгот для старшего поколения

Депутаты Московской областной Думы одобрили предложенные губернатором Андреем Воробьевым поправки в закон о региональных льготах в связи с повышением пенсионного возраста. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве.

«Мы приняли этот важный, нужный закон на льготный период, чтобы люди, не достигшие пенсионного возраста, имели возможность получать все льготы, которые прописаны в областном законодательстве», — сказал председатель Думы Игорь Брынцалов.

Он уточнил, что ежегодно на эти цели будет выделяться около 618 миллионов рублей.

В конце сентября Воробьев поставил перед правительством задачу сохранить действующие региональные льготы для старшего поколения. «Областные меры поддержки будут привязаны не к статусу "пенсионер", а к возрастной планке. Для мужчин — это 60 лет, для женщин — 55», — пояснил он.

Данная мера соцподдержки будет действовать до 2023 года. В частности, женщины и мужчины предпенсионного возраста получать ежемесячную денежную компенсацию в размере 100% по оплате жилого помещения и взноса на капремонт. Кроме того, при низком доходе им полагаются бесплатные путевки в санаторий и бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

