Бывшая королева красоты назвала охоту полезной для природы и подверглась критике

Бывшая королева красоты Олива Налос Опре (Oliva Nalos Opre) заявила, что ее любимое хобби, охота, помогает сохранить окружающую среду. Об этом сообщает издание New York Post.

Опре выиграла конкурс красоты «Мисс Небраска» в 2003 году, с тех пор она работает консультантом в обществе охотников World of hunting adventure. В эфире передачи This Morning она рассказала, что убила около ста разных видов животных на шести разных континентах.

Женщина убеждена, что охотники делают очень много для сохранения дикой природы: «Ни один фотограф не поедет в Либерию снимать. Охотники же хотят увидеть чужие края, они приезжают, тем самым создавая рабочие места. Они помогают бурить колодцы, вести учет животных и, что главное, бороться с браконьерами». По ее словам, зарплату биологам в таких местах платят именно с денег за охотничьи сборы.

Опре подчеркнула, что организации вроде Safari Club International постоянно следят за поголовьем животных в местах, где разрешена охота.

После интервью зрители назвали Опре «злой» и «бессердечной», ей стали приходить угрозы в личные сообщения. Женщина признается, что ее это раздражает, так как она охотник, а не браконьер, и не делает ничего противозаконного.

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