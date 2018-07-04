Охотница попозировала на фоне туши редкого жирафа и попала под шквал критики

Американская охотница разъярила соцсети фотографией с убитым редким жирафом. Об этом сообщило издание Fox 17.

Тесс Томпсон Талли (Tess Thompson Talley) выложила снимок с охоты в Южно-Африканской Республике на своей странице в Facebook. «Молитвы о моей охоте мечты, которая случается раз в жизни, были услышаны! Я заметила этого редкого жирафа и преследовала его довольно долго», — написала жительница штата Кентукки.

Также в уже удаленном посте было сказано, что животному было больше 18 лет, оно весило 1814 килограмма, и Талли добыла из него 907 килограммов мяса.

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Актриса Дебра Мессинг (Debra Messing), известная по роли в ситкоме «Уилл и Грейс», назвала Талли «отвратительной, мерзкой, аморальной, бессердечной, эгоистичной убийцей». Юморист Рики Джервейс (Ricky Gervais), снявшийся в британской телесериале «Офис», назвал охотницу богохульницей и посочувствовал вымирающим жирафам.

Сама охотница написала журналистам открытое письмо, в котором заявила, что убила южноафриканского жирафа, который, в отличие от северных собратьев, не находится под угрозой исчезновения. «Число особей этого вида растет, отчасти благодаря охотникам, потому что деньги с лицензий на их убийство идут на восстановление численности жирафов», — заявила она. По данным издания, продажа разрешений на охоту приносит государству около двух миллиардов долларов.

В 2016 году южноафриканский жираф был признан уязвимым видом, так как число особей упало на 40 процентов с 1985 года.

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