Садальский раскрыл подробности болезни Пугачевой

Актер Станислав Садальский предположил, что у эстрадной певицы Аллы Пугачевой развился сахарный диабет. Он назвал артистку инсулинозависимой в интервью, опубликованном в газете «Собеседник».

По словам Садальского, болезнь Пугачевой подтверждается ее стройной фигурой, которую певица приобрела в последнее время. «Наверное, она уже инсулинозависимая. Диабет не щадит никого!» — заявил актер.

В марте Пугачева признала свою старость, отметив, что ее организм дает сбой. «Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — отметила она.

В том же месяце в интервью «Комсомольской правде» артистка заявила, что пьет таблетки от диабета. У Аллы Пугачевой двое несовершеннолетних детей — Елизавета и Гарри. Также у певицы есть 46-летняя дочь Кристина Орбакайте.

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