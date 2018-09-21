Семья мальчика с задержкой психического развития сбежала из Ингушетии в Чечню

Мать вместе с дочерью и сыном, страдающим задержкой психического развития, сбежала из Ингушетии в Чечню после того, как ее детей дважды избили местные жители. Об этом сообщает издание «Кавказский узел».
2 сентября семья приехала в Чечню, где обратилась в больницу Грозного для снятия побоев. Девушке диагностировали перелом нижней челюсти и положили на лечение в стационар. У 14-летнего подростка зафиксировали ушибы и гематомы, врачи передали информацию в чеченскую полицию.
По словам их матери Хавы, изначально после избиения они поехали в больницу Назрани. Детям сделали снимки и сказали, что никаких переломов нет, а челюсть у девушки болит из-за ушиба. Получив выписку от медиков из Грозного, женщина обратилась к министру здравоохранения Ингушетии с жалобой на халатность врачей.
Хава пояснила, что увезла семью из Ингушетии, опасаясь за свою безопасность. 29 августа на автомойку, которую они арендовали для работы, напали местные жители — двое сыновей вместе с матерью Марьет и ее зятем. Поводом послужило заявление Хавы на сына Марьет в отдел полиции по делам несовершеннолетних. Женщина утверждала, что 27 августа мальчик вместе с двумя подростками избил ее сына кастетами.
«Мы остались без дохода, арендодатель требует выплатить ему аренду, а у нас ушло столько денег на лечение», — сетует женщина. По ее словам, мать мальчика, который напал на ее сына и дочь, считает, что она «заплатила за этот диагноз», и компенсировать расходы и ущерб не собирается.