Россияне узнали о заработке официантов на Октоберфесте и приуныли

В сети обратили внимание на твит немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, в котором говорится, что заработок официантов за две недели фестиваля Октоберфест с учетом чаевых составляет в среднем 5,5 тысячи евро (порядка 432 тысяч рублей по актуальному курсу).

Некоторые пользователи отметили, что это сопоставимо со средней зарплатой в России за год. Согласно данным Росстата за июль 2018-го, в этом месяце размер реальных доходов (сумма после вычета всех обязательных платежей) на одного человека составил 32,3 тысячи рублей. Исходя из этого показателя можно предположить, что реальный годовой заработок россиян в среднем составляет 387,6 тысячи рублей.

«Это больше, чем зарабатывает среднестатистический россиянин за один год. Официант в Германии зарабатывает за две недели больше, чем россиянин за целый год. ***** (с ума сойти) конечно и очень грустно», — пишет @letokot.

Орешкин говорит,через 6 лет мы их догоним,начнем наверное догонять с количества населения и размера территории — Кондратий Вротенберг (@BladerMetal) 23 сентября 2018 г.

Россиянам духовностью доплачивают. — noirboi (@noirboi) 22 сентября 2018 г.

А мне не грустно. За что боролись то и поимели. — Dmitry Tikomirov (@DmitryTikomirov) 23 сентября 2018 г.

Вот как сейчас бахнем оружием, вот как обвалим евро, вот как рубль выведем в статус мировой валюты! И нет, это не кокаин, это многоходовочка — Milan Malishev (@MMalishev) 22 сентября 2018 г.

«Я уж боюсь спросить про заработки сантехников в ФРГ», — добавил @turkmendagz.

«Спасибо октоберфесту 1917 года», — намекнул @treugolny_hui.

В то же время другие пользователи отметили, что такие суммы получают только самые квалифицированные официанты.

Нам официантка там говорила, что за 2 недели 10-15 тыщ делает за счет чаевых. Но туда и попасть непросто, все вакансии расписаны на неск.лет вперед — sergeant_lipka (@sergeant_lipka) 22 сентября 2018 г.

Эти немецкие официанты таскают по десятку здоровых кружек с пивом весь день, я бы сдохла в первый же час) — печенька с вареньем (@spanielboobs) 22 сентября 2018 г.

на окт.фест берут только самых лучших, которые практически без перерыва на еду и сон, 2 недели будут носить по 5 забитых подносов, не пролья ни капли пива. ну кто сможет также, пожалуйста, зарабатывайте — nrmnvsk (@nromanovskayaaa) 23 сентября 2018 г.

Несколько юзеров с юмором отнеслись к этой информации, напомнив, что в канун некоторых праздников можно хорошо заработать и в России.

Официанты Германии не видели,сколько зарабатывает продавец цветов в РФ с 12 по 14 февраля — тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯ (@Yuri_go_on) 22 сентября 2018 г.

А так же 8 марта и 1 сентября. — преведпака (@drake757) 22 сентября 2018 г.

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