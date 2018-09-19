Пост Нурмагомедова о тварях, чертях и петушарах удалили

Администрация Instagram удалила пост спортсмена Хабиба Нурмагомедова, в котором тот в грубой форме ответил на обращения музыкантов Тимати и Егора Крида. Об этом он сообщил на своей странице.

Причиной удаления публикации сотрудники соцсети назвали враждебные высказывания, содержащиеся в ролике. «Мой пост Инстаграм удалил. Для информации», — подписал Нурмагомедов скриншот отчета.

Фото: @khabib_nurmagomedov

В удаленном видео, записанном спортсменом 10 сентября, он сообщил, что «каждая тварь» должна ответить за свои слова, а также подчеркнул, что не намерен слушать «каких-то чертей». Далее Нурмагомедов заявил, что именно мужчины Дагестана, а не «всякие петушары» несут ответственность за будущее республики.

Запись стала ответом на обращение основателя лейбла Black Star Тимати, который осудил позицию спортсмена по поводу отмены выступлений Крида в Махачкале. Тогда боец MMA назвал это «невеликой потерей».

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