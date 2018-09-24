Политика с фамилией Анус сочли недостойным соцсетей

Модераторы Facebook заблокировали страницу бельгийского политика Люка Ануса (Luc Anus), посчитав его фамилию непристойной. Об этом сообщает The Mirror.

26-летний мужчина решил баллотироваться в качестве кандидата в совет коммуны Лоб, которая принадлежит французскому языковому сообществу Бельгии. Он столкнулся с трудностями, когда начал предвыборную кампанию в Facebook: модераторы запретили кандидату использовать фамилию Анус, так как она противоречила правилам социальной сети.

В итоге политику пришлось изменить фамилию. Анус убрал из нее последнюю букву, поэтому теперь его можно найти по имени Люк Ану (Luc Anu).

Журналисты отмечают, что ранее мужчина уже неоднократно сталкивался с неприятностями из-за специфической фамилии. В частности, несколько лет назад пользователи загрузили на Facebook плакат с изображением и именем Ануса, после чего тот стал объектом множества шуток в социальных сетях. Тогда он заявил, что не в восторге от острот и негативных комментариев, однако они не помешают политику работать.

Ранее пользователи Facebook обвинили модераторов соцсети, которые заблокировали снимки обнаженных жертв холокоста. Через несколько часов после публичного обращения Facebook вернул публикацию и извинился.

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