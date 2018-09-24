Умерла заслуженная артистка России Августа Кленчина

В Вологде скончалась заслуженная артистка России Августа Кленчина. Об этом сообщается на сайте Вологодского областного театра юного зрителя.

«Коллектив Вологодского театра для детей и молодежи скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Августы Савельевны Кленчиной», — говорится в сообщении.

Актрисе было 73 года.

Прощание состоится в понедельник в Ритуальном зале по адресу Советский проспект, 53.

В репертуаре Кленчиной такие спектакли, как «Вишневый сад», «Вперед и с песней» и «Я не вернусь».

Августа Кленчина — лауреат премии Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays».