Американцам предложили полежать в гробах ради денег

Парк развлечений в американском городе Сент-Луис наградит человека, который продержится 30 часов в гробу. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Соревнование пройдет 13 октября и приурочено к приближающемуся Хеллоуину. Шесть человек будут заперты в гробах шириной 61 сантиметр и длиной 213 сантиметров.

Сотрудники парка будут кормить участников и отпускать их в туалет, однако отлучаться можно не более чем на шесть минут в час. В гробах имеются зарядные устройства для мобильного телефона. Кроме того, в рабочие часы возле них могут находиться знакомые участников. Когда парк закроется на ночь, им придется уйти.

Победитель получит 300 долларов, остальных участников наградят абонементами на посещение парка в 2019 году и билетами на различные аттракционы. Кроме того, после завершения конкурса они смогут забрать гробы себе.

В августе сообщалось, что в Южной Корее во время псевдорелигиозного обряда в закрытом гробу задохнулась женщина. Кореянка надеялась, что ночь в гробу избавит ее от злых духов и принесет удачу.

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