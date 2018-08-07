Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась

В южнокорейском городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто) во время псевдорелигиозного обряда в закрытом гробу задохнулась женщина. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Кореянка надеялась, что ночь в гробу избавит ее от злых духов и принесет удачу. В церемонии участвовали и ее подруги, каждая со своим гробом.

Три сектантки забрались в ящики около восьми часов вечера в четверг, 2 августа. Примерно через два часа одна из них стала жаловаться, что ей душно и нечем дышать. Она пыталась вылезти, но знакомые уговорили ее потерпеть.

На следующее утро одна из подруг проснулась, выбралась наружу и решила проверить остальных. Она сняла крышки с их гробов и обнаружила, что одна из женщин крепко спит, а другая мертва.

В 2015 году сообщалось, что 16-летняя жительница Гондурасе перестала подавать признаки жизни, когда местный священник пытался изгнать из нее злых духов. Через сутки после похорон девушка очнулась, но умерла, пока ее пытались извлечь из могилы.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!