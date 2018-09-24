Монсеррат Кабалье попала в больницу

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье была госпитализирована в одну из больниц Барселоны. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

Отмечается, что 85-летнюю артистку доставили в медицинское учреждение пять дней назад из-за проблем с мочевым пузырем. Источник, знакомый с ситуацией, заявил о позитивной динамике в состоянии Кабалье — ее могут выписать уже к концу сентября.

В 2015 году певицу приговорили к шести месяцам ограничения свободы за мошенничество, связанное с неуплатой налогов.

Монсеррат Кабалье — певица сопрано, прославившаяся вокальной техникой бельканто: виртуозным и непринужденным звукоизвлечением. На ее счету более 80 ролей преимущественно в классических операх Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Вольфганга Амадея Моцарта и Рихарда Вагнера. Исполнительница также участвовала в записи альбома солиста группы Queen Фредди Меркьюри под названием Barcelona.

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