Туриста в Лондоне задержали из-за запрещенной игрушки

Полиция Лондона арестовала туриста из Нидерландов из-за брелка, который вызвал у них подозрение. Об этом сообщает Evening Standard.

Инцидент произошел возле Букингемского дворца. Представители власти задержали 38-летнего мужчину, заподозрив, что у него имеется огнестрельное оружие. Однако в итоге оказалось, что это лишь слабый мини-электрошокер на брелке, не представляющий опасности.

Признав свою ошибку, полицейские отпустили туриста, но напомнили, что путешественникам нужно помнить о запрещенных в Великобритании предметах перед поездкой. «Например, это ножи и маленькие переносные электрошокеры. Сотрудники полиции могут посчитать их представляющими опасность», — пояснили представители власти.

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Ранее, в июне, американка забыла вытащить из сумочки оружие и прошла с ним через все пункты досмотра в аэропортах. Жительница Сан-Франциско Эшли Монтгомери была обеспокоена тем, что сотрудники безопасности не заметили в ее ручной клади электрошоковый пистолет, когда она путешествовала в Лос-Анджелес. Девушка обнаружила его у себя, уже будучи на борту самолета.

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