Джеймс Бонд примерил новые часы

Часовая компания Omega представила очередную версию часов Seamaster Diver 300М, которые появлялись на экране в пяти сериях «Бондианы». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 24 сентября.

В новой линии — 14 новых моделей в 42-миллиметровых корпусах (шесть — в корпусах из нержавеющей стали, восемь — в комбинированном корпусе из стали и золота). Часы оснащены автоматическим механизмом калибра Master Chronometer 8800, обеспечивающим точность хода и усточивость к воздействию магнитных полей. За работой механизма, сертифицированного Швейцарским федеральным институтом метрологии (METAS), можно наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку.

В новой версии был переосмыслен дизайн модели: безель теперь изготавливается из керамики с дайверской шкалой из материала Ceragold или белой эмали. Часы снабжены металлическими браслетами нового эргономичного дизайна и каучуковыми ремешками черного либо синего цвета.

Дэниел Крейг в рекламной кампании часов Omega Seamaster Diver 300М Фото: Omega 1 /3

Актер Дэниел Крэйг, исполнитель главной роли агента 007 в кинофраншизе о Джеймсе Бонде, снимался с часами Seamaster Diver 300М в фильме «Казино "Рояль"» (это был уже пятый фильм «Бондианы», в котором на экране появились эти часы). В последней на сегодняшний день рекламной кампании Omega Дэниэл Крэйг в элегантном смокинге ныряет в бассейн с новыми Seamaster Diver 300M на запястье.

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. Она выпускает часы сегмента люкс, оснащенные высокоточными механизмами с системой антимагнитной защиты. Omega выступает официальным хронометристом Олимпийских игр. На Олимпиаде 2020 года в Токио Omega станет официальным хронометристом в 29-й раз с 1932 года.

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