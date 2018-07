Редкую модель раскупили в соцсети за два часа

Швейцарская компания Omega выставила лимитированную серию часов Speedmaster Limited Edition 42 мм "Ultraman" на продажу в своем официальном аккаунте в соцсети Instagram. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в среду, 11 июля.

Часы с дизайном в стиле японской фантастики, выпущенные тиражом 2012 экземпляров, раскупили за рекордное время — один час, 53 минуты и 17 секунд. Выпуск был посвящен главному герою японского сериала Ultraman производства Tsuburaya Productions, одного из самых известных примеров жанра кайдзю с гигантскими монстрами. Яркий оранжевый цвет на безеле, стрелках и ремешке-стропе NATO отвечает образу команды борцов с монстрами.

Дизайн модели навеян популярными «лунными часами» Omega 1967 года. На задней крышке выгравирована надпись #SpeedyTuesday и слова Qualified by NASA for all manned space missions («Одобрен НАСА для всех пилотируемых полетов»).

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. Она выпускает часы сегмента люкс, оснащенные высокоточными механизмами с системой антимагнитной защиты. Omega выступает официальным хронометристом Олимпийских игр. На Олимпиаде 2020 года в Токио Omega станет официальным хронометристом в 29-й раз с 1932 года. Летом 2018 года компания Omega представила новую версию модели Railmaster, впервые выпущенной в 1957 году. Особенность часов в корпусе из матированной стали диаметром 40 миллиметров — дизайн циферблата, на котором воспроизведена фактура классической синей джинсовой ткани — денима.