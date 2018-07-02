На циферблате часов сымитировали джинсовую ткань

Швейцарская часовая компания Omega представила новую версию модели Railmaster, впервые выпущенной в 1957 году. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в понедельник, 2 июля.

Особенность часов в корпусе из матированной стали диаметром 40 миллиметров — дизайн циферблата, на котором воспроизведена фактура классической синей джинсовой ткани — денима. Из денима в тон циферблату выполнен и ремешок NATO с деталями (тыльной стороной и тренчиками) из кожи оттенка охры — цвета отстрочки и медных заклепок на джинсах. Новая модель Railmaster также доступна со стальным браслетом. Часовые метки и стрелки покрыты светло-серым составом Super-LumiNova.

Фото: Omega 1 /2

Модель оснащена калибром Master Chronometer 8806, который в 15 раз более устойчив, чем оригинальные механизмы модели Railmaster. Часы сертифицированы Швейцарским федеральным институтом метрологии (METAS) и, как и все модели Master Chronometer, способны выдерживать воздействие магнитных полей силой до 15 000 Гаусс. Ориентируемая задняя крышка с системой Naiad Lock позволяет устанавливать надпись в правильном положении.

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. Она выпускает часы сегмента люкс, оснащенные высокоточными механизмами с системой антимагнитной защиты. Omega выступает официальным хронометристом Олимпийских игр. На Олимпиаде 2020 года в Токио Omega станет официальным хронометристом в 29-й раз с 1932 года. Компании доверена функция хронометража Игр до 2032 года, когда она отметит свой 100-летний юбилей в этом качестве.

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