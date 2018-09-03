Omega установила новый стандарт точности

Швейцарская часовая компания Omega выпустила 12-й и 13-й калибры нового мастер-хронометра. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 сентября.

Новые калибры проходят тестирование официального органа власти — Швейцарского федерального института метрологии METAS, который гарантирует исключительную точность результатов тестирования мастер-хронометра. Большинство производителей довольствуются сертификацией COSC, которая демонстрирует только точность хода механизма (-4/+6 секунд в день, тестирование в пяти положениях).

Фото: Omega 1 /7

Теперь помимо тестирования COSC компания Omega в течение десяти дней подвергает свои механизмы и готовые часы восьми испытаниям мастер-хронометра (в том числе на водонепроницаемость, колебания температуры и воздействие магнитных полей силой 15 000 гаусс). Критерии точности (0/+5 секунд в день, проверенные в шести положениях, зависящих от категории) доказывают, что часы работают с максимальной точностью.

На территории нового завода в штаб-квартире компании Omega в Биле будет расположена сборочная линия часов, контроль качества и технический контроль, включая тестирование METAS для сертификации мастер-хронометра. METAS располагает собственными офисами на производственных площадках Omega для контроля за процессами сертификации.

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. Она выпускает часы сегмента люкс, оснащенные высокоточными механизмами с системой антимагнитной защиты. Omega выступает официальным хронометристом Олимпийских игр. На Олимпиаде 2020 года в Токио Omega станет официальным хронометристом в 29-й раз с 1932 года.

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