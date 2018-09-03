Ценности
 
Последние новости
В банковском скандале в Эстонии всплыли миллиарды долларов из России
Юный голкипер умер после столкновения с соперником
Мобильные мошенники придумали оригинальный способ выуживать деньги
В США признали заметность F-35B
На Ямале нашли орфографическую ошибку на памятнике
«Зенит» подписал футболиста сборной Италии
Орнелла Мути пожелала российский паспорт
Названо самое выгодное время бронирования отелей
Крупнейшая со времен холодной войны российская эскадра прошла возле Японии
«Союз» оказался продырявлен дрелью
Новости партнеров

Omega установила новый стандарт точности

Перейти в «Мою Ленту»

Швейцарская часовая компания Omega выпустила 12-й и 13-й калибры нового мастер-хронометра. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 3 сентября.

Новые калибры проходят тестирование официального органа власти — Швейцарского федерального института метрологии METAS, который гарантирует исключительную точность результатов тестирования мастер-хронометра. Большинство производителей довольствуются сертификацией COSC, которая демонстрирует только точность хода механизма (-4/+6 секунд в день, тестирование в пяти положениях).

Теперь помимо тестирования COSC компания Omega в течение десяти дней подвергает свои механизмы и готовые часы восьми испытаниям мастер-хронометра (в том числе на водонепроницаемость, колебания температуры и воздействие магнитных полей силой 15 000 гаусс). Критерии точности (0/+5 секунд в день, проверенные в шести положениях, зависящих от категории) доказывают, что часы работают с максимальной точностью.

На территории нового завода в штаб-квартире компании Omega в Биле будет расположена сборочная линия часов, контроль качества и технический контроль, включая тестирование METAS для сертификации мастер-хронометра. METAS располагает собственными офисами на производственных площадках Omega для контроля за процессами сертификации.

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. Она выпускает часы сегмента люкс, оснащенные высокоточными механизмами с системой антимагнитной защиты. Omega выступает официальным хронометристом Олимпийских игр. На Олимпиаде 2020 года в Токио Omega станет официальным хронометристом в 29-й раз с 1932 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Определился победитель популярной океанской регаты
Редкую модель раскупили в соцсети за два часа
На циферблате часов сымитировали джинсовую ткань
Ценности
Ценности00:04 2 сентября

Красный дракон

Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
16:31 3 сентября

Раскрыта судьба оголяющих щиколотки джинсов

16:3831 августа

Дизайнер обратился в ларек с кебабом за идеями

18:48 3 сентября

Модный дом Céline перестал быть Céline

Ценности00:0214 августа
Лиля Брик

Новые богини

Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
13:27 3 сентября

В России бивни мамонта пустили на новый iPhone

12:1029 августа

Нелепому виду Канье Уэста найдено простое объяснение

17:42 3 сентября

Найден способ избавиться от помады на зубах

Ценности00:0319 августа

Красный папа

Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
11:26 3 сентября

Названы лучшие помолвочные кольца

16:4228 августа

Люксовые марки оденут детей в школу

14:54 3 сентября

Меган Маркл уличили в игнорировании желаний королевы

Россия
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Обиженный российский завуч стал хакером и отыгрался на школьниках c учителями
«Приходит 70-летняя дама и говорит: дайте мне молодость»
В России придумали, как победить женскую старость. У медиков уже есть план
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Воробьев и Лавров навестили учеников гимназии имени Примакова
В российском регионе впервые со времен Медведева открыли новую школу
США уличили в грубой вербовке россиян
Все материалы
Мир
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Британский ловец педофилов нашел «преступника» и сел в тюрьму
Корейцы отправятся на поиски скрытых камер в туалетах
В Великобритании сравнили живучесть Мэй и Распутина
В Германии вынесли приговор мигранту-убийце 15-летней девушки
«Исламское государство» обеднело
Израильтяне защитят американских школьников от расстрелов
Все материалы
Бывший СССР
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Россию заподозрили в создании искусственных очередей на границе с Крымом
Определено будущее Договора о дружбе Украины с Россией
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Раскрыта реакция Москвы на непризнание Белоруссией Крыма российским
Песков поведал об «угрозах» Путина в адрес Порошенко
Все материалы
Экономика
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Илон МаскСела батарейка
Илон Маск тянет Tesla на дно. Не спасет даже марихуана
Экспедиция Института океанологии начала изучение черноморских дельфинов
Российский госбанк ушел из США
Подсчитана задолженность россиян перед банками
В России снова начал дорожать бензин
Все материалы
Силовые структуры
Магнат в законе
Он стал овощным королем России. Его обвиняли в убийстве главного мафиози страны
Атомный бес
Советские военные шли на безумные опыты с радиацией. Люди до сих пор в опасности
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина осудили за песню «Я русский»
ФСБ призналась в работе в Донбассе
Вора в законе Папуну поймали в Киеве
Установлена личность подозреваемого в убийстве полицейского в московском метро
Все материалы
Наука и техника
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Смертельная забава
Возрождение динозавров стало реальностью: Jurassic World Evolution
США закупились украинским оружием
«Союз» оказался продырявлен дрелью
Обнаружены принадлежавшие Клеопатре древние реликвии
Найдены следы существовавшей до пирамид древней цивилизации
Все материалы
Спорт
«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»
Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
«Зенит» подписал футболиста сборной Италии
Футболисты сборной России обзавелись усами в честь дня рождения Черчесова
Назван новый капитан сборной России по футболу
Норвежская лыжница умерла от остановки сердца
Квят вернется в «Формулу-1»
Весь в белом
Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
Все материалы
Культура
Рай на шабаше
Ведьмы, Том Йорк и стена в «Суспирии» и резня от Майка Ли: Венеция-2018
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
«Евнухи, пожалуй, все-таки ближе к женщинам»
Каким видели секс жители античной, средневековой и фашистcкой Европы
Названы лучшие фильмы о школьниках и школьницах всех времен
В клипе «Ленинграда» про Вия призвали поднять кое-что вместо век
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах величайшей певицы в истории
Рэпер Face объявил себя врагом государства и сравнил Россию с зоной
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
На военного корреспондента из России напали в прямом эфире
«Идеальное утро» популярного блогера привело подписчиков в ярость
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Блогер погибла во время поездки на яхте миллиардера
РИА Новости разглядело пропаганду гомосексуализма в японских мультиках
Все материалы
Ценности
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Понять и побить
Как назвать модную одежду, чтобы не отхватить в российской глубинке: тест
Раскрыта судьба оголяющих щиколотки джинсов
Модный дом Céline перестал быть Céline
В России бивни мамонта пустили на новый iPhone
Найден способ избавиться от помады на зубах
Все материалы
Путешествия
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Adare Manor, Limerick, IrelandГотовьте деньги
Чем хороши лучшие отели и рестораны мира?
Названо самое выгодное время бронирования отелей
«Косивший» от армии мужчина полгода прожил в аэропорту
Отсутствие отпуска оказалось опасным для здоровья
Проживший неделю в аэропорту азиат спасался лапшой и тунцом
Все материалы
Из жизни
«Здесь никто никуда не спешит»
История россиянки о жизни в Вене
Пугающие видения
Ночной кошмар и сонный паралич наяву: август глазами обычных людей
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
На юге Африки устроили массовый отстрел слонов
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
Все материалы
Армия Ли
От выпуска холодильников до покупки Volvo — как китайцы из Geely завоевывают мир
Внедорожные микроавтобусы
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник
Видео: Lada за миллион
И другие новинки марки на Московском автосалоне — изучаем вживую
Автосалон, которого не было
В Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей
Всю эволюцию Honda NSX уместили в пятиминутный ролик
Honda CR-V вернулась в Японию после двухлетнего перерыва
Показана «возрожденная» Lancia Delta Integrale
Все материалы
Он вам не диван
Узнаете ли вы эту мебель из советских квартир?
«Жить стало очень хреново»
Откровения россиян, которые взяли ипотеку и пожалели
Старые площади
В Москве все-таки есть дешевые квартиры. Где их искать?
Центробанк зафиксировал рост ипотечной ставки
Цыганский табор проклял отключивших свет и воду коммунальщиков
Пенсионер поселился на сосне и решил позвать Путина в гости
Россияне смогут забыть о счетчиках ЖКХ
Все материалы