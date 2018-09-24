Запрет наркотиков признали неэффективным

Международные документы по контролю за наркотиками, основанные на запрете, не снижают спрос на запрещенные вещества и их оборот на черном рынке. К такому заключению пришли члены Глобальной комиссии по наркополитике. Доклад был опубликован в понедельник, 24 сентября.

Авторы документа под названием «Регулирование: ответственный подход к контролю над наркотиками» рекомендуют государствам реформировать законодательную систему и вводить легальный контроль над рынком психоактивных веществ. Для этого предлагается использовать уже подтвердившие свою эффективность методы контроля за алкогольным и табачным рынком. Легализация ныне запрещенных веществ при этом не предполагает ослабления контроля за их распространением и употреблением.

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Еще в 2011 году члены комиссии констатировали поражение в «глобальной войне с наркотиками»: мировая наркополитика, строящаяся на запретах и наказаниях, не помогает победить наркорынок и снизить потребление наркотиков. Первые шаги к эффективной политике в этой области — прекращение криминализации и маргинализации наркопотребителей, а также «внедрение государствами экспериментальных моделей правового регулирования оборота наркотиков, например каннабиса, с целью подорвать могущество организованной преступности и защитить здоровье и безопасность граждан».

Новый доклад содержит более конкретные рекомендации государствам, которые уже начали путь к реформам. В качестве примера приводится опыт борьбы с курением: «Контроль за ценой, упаковкой, маркетингом и доступностью, описанные в рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, в сочетании с образовательной работой успешно снизили потребление табака».

Действующие международные конвенции по контролю за наркотиками, по мнению авторов, архаичны, но не препятствуют модернизации законов внутри стран. В подходе к наркополитике члены комиссии предлагают «принять реальность» того, что 250 миллионов человек по всему миру употребляют наркотики, и действовать ответственно и опираясь на науку, не пытаясь «насадить идеологически обоснованный и контрпродуктивный идеал "мира без наркотиков"».

Глобальная комиссия по наркополитике — независимая группа экспертов из разных стран. В числе прочих в нее входят экс-президент Швейцарии Рут Дрейфус, бывший госсекретарь США Джордж Шульц, бывший верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана, экс-президент Колумбии Сесар Гавирия и бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом Мишель Казачкин

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