США нашли в России очередную угрозу

Рекордные объемы урожая и экспорта российской пшеницы угрожают благосостоянию американских фермеров, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что за прошедший сельскохозяйственный год, который завершился 30 июня, Россия экспортировала более 40 миллионов тонн пшеницы, что стало мировым рекордом за последние 25 лет.

По данным WSJ, рост конкуренции со стороны России происходит в то время, когда в США наблюдается волна закрытия фермерских хозяйств — самая крупная с 1980-х годов.

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Кроме того, подчеркивается, что торговые войны США с Китаем и другими странами могут сделать российскую пшеницу еще более привлекательной на мировом рынке.

Также преимуществом российского зерна является его цена, которая еще больше упала на фоне снижения курса рубля к доллару.

В 2017 году в России был побит советский рекорд по сбору пшеницы — 134 миллиона тонн. В результате уже в 2018-м экспортеры столкнулись со сложностями при поставках зерна за рубеж.

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