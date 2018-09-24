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Шутка рассорила тысячи пар и привела к 17 разводам

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Дэниел Слосс

Шотландский комик Дэниел Слосс (Daniel Sloss) заявил, что одна из шуток в его последнем шоу привела к распаду четырех тысяч пар и вызвала 17 разводов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Треть выступления Слосса, опубликованного на видеосервисе Netflix 11 сентября, посвящена его убеждению, что быть одному — не так плохо, как принято считать. По его словам, общество навязывает нам идею, что каждому нужна пара. В результате многие портят себе жизнь неудачными отношениями и думают, что это лучше, чем ничего.

«Это вызвало такой резонанс, что люди стали бросать паршивых партнеров», — утверждает Слосс. После выхода шоу поклонники завалили его благодарностями. Многие пишут, что его слова помогли им решиться на расставание или развод.

Некоторые послания Слосс цитирует в Instagram. По его подсчетам, за десять дней, прошедшие после выхода шоу, он получил четыре тысячи сообщений о распавшихся парах и 17 сообщений о разводах. Комик не исключает, что в действительности их в несколько раз больше.

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