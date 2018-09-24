США окажутся под угрозой из-за «просчета» Трампа

Финансовый холдинг JPMorgan Chase обновил прогноз развития американской экономики, включив в него возможный «крупный просчет» президента США Дональда Трампа, который он может совершить в силу своей самоуверенности, пишет Bloomberg.

Отмечается, что устойчивость экономики и фондового рынка США, которую они демонстрируют, даже несмотря на повышение пошлин, может вселить в Трампа уверенность, что он все делает правильно. «Таким образом, существует риск серьезного просчета в оценке санкций», — уверены аналитики.

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Так, в обновленном прогнозе JPMorgan учел растущий потенциал третьей фазы торговой войны Китая и США, затрагивающей весь китайский импорт. Отмечается, что это может привести к ослаблению китайского роста и ударить по американским акциям.

Прогноз роста прибыли на акцию у входящих в S&P 500 компаний на следующий год снижен с 10 до 5 процентов, а период роста американского фондового рынка может завершиться.

Аналитики также указали на вполне вероятный взлет стоимости нефти до 90 долларов за баррель в связи с пересмотром санкций против Ирана, вступающих в силу в ноябре.

Отмечается, что на рынке нет достаточного объема предложения для компенсации выпадения двух миллионов баррелей ежедневных поставок, которые в настоящий момент приходятся на Иран.

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