Спорт
 
Последние новости
ФСБ начала проверку утечки данных Петрова и Боширова
Кремль отказался раскрыть условия поставок С-300 в Сирию
Северная Корея предложила странам объединиться против санкций США
Названы города России с лучшим общественным транспортом
Найшуллер объяснил провал клипа «Ленинграда» на трек «Цой»
Москва заявила о праве поставлять вооружение своим партнерам
Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян
«Невзламываемую» криптобиржу обокрали почти на 60 миллионов долларов
Запущенная Су-34 ракета Х-35У разбомбила корабль
Новости партнеров

Олимпиаду-2026 снова предложили провести в Сочи

Перейти в «Мою Ленту»

Губернатор турецкого Эрзурума Сейфеттин Азизоглу предложил провести соревнования Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Игр. Об этом сообщает Inside the Games.

«Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Мы думаем о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. В Сочи есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией, поэтому мы можем принять соревнования вместе», — заявил губернатор.

Сочинский центр «Санки» является самым близким к турецкому городу по географическому расположению. Он был построен в 2012 году для зимней Олимпиады-2014. Объект находится в горах в 60 километрах от Адлера.

После Игр-2014 трасса «Санки» приняла этап Кубка мира по бобслею и скелетону (сезон-2014/15), чемпионат Европы 2015 года по санному спорту и этап КМ по санному спорту сезона-2015/16. В феврале 2017 года в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но Международная федерация бобслея и скелетона из-за допинг-скандала перенесла турнир в немецкий Кенигзее.

В апреле Международный олимпийский комитет опубликовал список семи городов, которые претендуют на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Ими стали австрийский Грац, канадский Калгари, японский Саппоро, шведский Стокгольм, швейцарский Сьон и Эрзурум. Город будет выбран в сентябре 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Erzurum Governor suggests holding sliding sports in Sochi at 2026 Winter Olympics
В Сочи cгорел участок олимпийской санно-бобслейной трассы
В Олимпийском университете начался новый учебный год
Другие материалы рубрики
Спорт22:4023 сентября

Московская жара

Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
09:30Сегодня

Игрок сборной Хорватии рассказал об отказе жать руку Путину

23:0424 сентября

Гегемонии Роналду и Месси пришел конец

18:3919 сентября

Медведева ответила критикам

Спорт00:2216 сентября

«Мы пришли в Россию надолго»

UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
22:5924 сентября

Объявлена сборная лучших футболистов 2018 года

22:4324 сентября

ФИФА объявила лучший гол 2018 года

17:4319 сентября

13 стран выступили против восстановления российского спорта

Спорт00:0215 сентября

«Хочешь облизать мне пальцы ног?»

Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
21:2224 сентября

Макгрегору прилетела угроза из Чечни

20:1924 сентября

Английский футболист за 1,5 месяца стал отцом троих детей от трех женщин

17:0820 сентября

Умер четырехкратный олимпийский чемпион

Россия
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
Придется повторить
Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России
Российский врач изнасиловал пациентку после удаления миндалин
В России внедрят систему распознавания лиц в общественном транспорте
Женщины в опасности
Россиянкам доверят мужскую работу. Они ждали этого 40 лет
Все материалы
Мир
Россия вооружит Сирию С-300
Израиль обещал уничтожить эти комплексы
Москва заявила о праве поставлять вооружение своим партнерам
Северная Корея предложила странам объединиться против санкций США
Россия начала переброску вооружения в Сирию
Появились подробности поставок С-300 Сирии
В США глава церкви поплатился за сеанс экзорцизма над флагом ЛГБТ
Иран напомнил США о терактах 11 сентября
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
США рассказали о доказательствах присутствия российских военных в Донбассе
Киев утвердил план создания военно-морских баз в Азовском море
Украина обвинила Белоруссию в подыгрывании России
Жириновского вызвали на допрос
Все материалы
Экономика
Николай ЕвдокимовНовый Мавроди
Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности
Замешан и тверд
Бетон закатывают по новым технологиям
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел создать российский Apple, но что-то пошло не так
Россиянам предрекли рост цен на одежду и обувь
Одобрена уголовная ответственность за отказ нанимать предпенсионеров
Глазированные сырки оказались опасными для здоровья
Экономику России назвали полуфеодальной
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
Безвольные стрелки
На российских полицейских нападают все чаще. Оружие им только вредит
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Смерть вора в законе Вагона из «братского круга» связали с тюремщиками
Названо число уголовных дел за репосты в России
Лидер «Христианского государства» вышел из СИЗО
На Кубани раскрыли украинского шпиона
Все материалы
Наука и техника
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
F-35B нашли применение в Сирии
В США рассказали о тупиковом развитии ВВС СССР
Новые iPhone не прошли проверку на прочность
В Китае показали гиперзвуковые глайдеры
Все материалы
Спорт
Московская жара
Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
Олимпиаду-2026 снова предложили провести в Сочи
Игрок сборной Хорватии рассказал об отказе жать руку Путину
Гегемонии Роналду и Месси пришел конец
Объявлена сборная лучших футболистов 2018 года
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Макгрегору прилетела угроза из Чечни
Все материалы
Культура
«Никто из актеров не был обдолбан»
Гаспар Ноэ о съемках «Экстаза», первом трипе и связи оргазма со смертью
Подловил
Он подглядывает за прохожими и снимает их в самый подходящий момент
«Задушите ее в той же постели, где она грешила»
Непорочная жертва и искусный манипулятор на сцене Большого
Найшуллер объяснил провал клипа «Ленинграда» на трек «Цой»
Российскому режиссеру запретили возводить стену в центре Берлина
Пчела из «Бригады» предложил Чубайсу заменить сериалы про бандитов книгами
Умерла заслуженная артистка России Августа Кленчина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
Салон красоты распугал клиентов «отвратительным» маникюром
«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»
Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
Пользователей Android атаковали российские мошенники
55-летнего бизнесмена поймали на приставаниях к юной YouTube-звезде
Женщины рассказали об ужасах поиска доноров спермы в сети
Политика с фамилией Анус сочли недостойным соцсетей
Все материалы
Ценности
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
«Водка и коньяк лились рекой»
Как развлекался Сталин, пока миллионы умирали на войне
Раскрыт секрет идеальной фигуры Меган Маркл
Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян
Дизайнер выпустил на подиум моделей с тройной грудью
Versace продался американцам
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Армяне накормят богатых россиян
Перечислены главные опасности российских курортов
Названы самые неадекватные жалобы туристов
Туриста в Лондоне задержали из-за запрещенной игрушки
Все материалы
Из жизни
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
Лишенная титула «Мисс Украина» выразила протест
Женщина притворилась больной раком и собрала тысячи долларов
Сотни голых британцев прыгнули в Северное море
Школьный хулиган убил подростка сыром
Все материалы
Масштабируй это!
Тестируем самый компактный Lexus, который скоро станет самым популярным в классе
Эвакуаторные войны
Как владельцы машин противятся эвакуации своих транспортных средств
Видео: Бентли за 17 млн
Первый в России Bentley Continental GT нового поколения — почему он стоит как пять BMW?
Rolls-Royce: 60 лет на полном приводе
Rolls-Royce запускает в серию вседорожный Cullinan, но все началось очень давно
Версию Toyota GT86 от Gazoo Racing показали на видео
Audi воскресит марку «Хорьх» для конкуренции с Maybach
Porsche официально отказалась от дизелей
Все материалы
Дом
Центровые
Москвичи скупают элитные квартиры. Такого не было с девяностых
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Названы города России с лучшим общественным транспортом
В Москве наметился дефицит малогабаритного жилья
Аналитики заявили о невозможности удорожания съемного жилья в Москве
Все материалы