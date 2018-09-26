«Бастион» впервые применили в Арктике

Минобороны России / YouTube

Впервые в ходе учения тактической группы Северного флота ВМФ, несущей боевое дежурство на острове Котельный, применен береговой ракетный комплекс «Бастион». Соответствующее видео Минобороны России выложило на YouTube.

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Военное ведомство отмечает, что расчет успешно выполнил стрельбу сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по морской мишени, находившейся на расстоянии свыше 60 километров в море Лаптевых, чем подтвердил свою готовность эффективно нести боевое дежурство в Арктике.

Ранее в качестве основного берегового ракетного комплекса тактической группы Северного флота использовался береговой ракетный комплекс «Рубеж», который в конце августа успешно поразил двумя ракетами «Термит» мишени, установленные в море Лаптевых на удалении более 50 километров от берега.

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