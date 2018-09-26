Представитель Крыма в ООН пожаловался на угрозы со стороны делегации Украины

Российским правозащитникам поступили угрозы от украинской делегации на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН. Об этом агентству РИА Новости рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте России Александр Молохов.

По его словам, после доклада делегата Сергея Пинчука об ущемлении прав крымских татар на Украине, «один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Пинчука угрозу, сказав, что они его "достанут"».

Молохов отметил, что «это значит, что мы своими выступлениями задели их за живое».

Крым вошел в состав России по итогам всенародного голосования в марте 2014 года. Почти все жители региона — 97 процентов — проголосовали за это решение. Большинство стран мира не признают итоги плебисцита, Киев называет присоединение Крыма оккупацией, Москва подчеркивает, что референдум был проведен с соблюдением всех международных норм.

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