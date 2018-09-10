Пьяные дружелюбные украинцы приплыли в Крым и пожалели об этом

Пограничники задержали двух нетрезвых украинских рыбаков, незаконно пришвартовавшихся к берегу Крыма в районе села Стефановка Джанкойского района, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по республике.

«Иностранные граждане сообщили, что, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками», — говорится в сообщении.

Рыбаки рассказали, что являются жителями украинского села Стрелковое (Херсонская область). На борту лодки пограничники нашли около 20 килограммов рыбы. Отмечается, что оба путешественника, согласно российскому законодательству, задержаны на срок до 48 часов для подтверждения их личности, установления всех обстоятельств совершенного правонарушения и «полного вытрезвления».

В конце июля российские пограничники оштрафовали мужчину за попытку нелегально проникнуть в Крым через границу с Украиной на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок. При себе у него был паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамера. Свое решение пойти в обход пункта пропуска он объяснил увлечением экстремальным туризмом и попыткой взойти на Эверест.

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