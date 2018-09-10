Россия
 
Последние новости
В России заметили признаки грядущей глобальной катастрофы
Полицейские избили сотрудника автомойки и пошли под суд
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Сборная России по футболу разгромила Чехию
Селяне вырвали подростка из пасти крокодила
«Фокус» с исчезновением довел детей до истерики
Саудовскую принцессу обокрали в элитном отеле на 800 тысяч евро
Егор Крид ответил Нурмагомедову
Россия отстояла право на «Столичную» водку
Новости партнеров

Пьяные дружелюбные украинцы приплыли в Крым и пожалели об этом

Перейти в «Мою Ленту»

Пограничники задержали двух нетрезвых украинских рыбаков, незаконно пришвартовавшихся к берегу Крыма в районе села Стефановка Джанкойского района, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пограничное управление ФСБ по республике.

«Иностранные граждане сообщили, что, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками», — говорится в сообщении.

Рыбаки рассказали, что являются жителями украинского села Стрелковое (Херсонская область). На борту лодки пограничники нашли около 20 килограммов рыбы. Отмечается, что оба путешественника, согласно российскому законодательству, задержаны на срок до 48 часов для подтверждения их личности, установления всех обстоятельств совершенного правонарушения и «полного вытрезвления».

В конце июля российские пограничники оштрафовали мужчину за попытку нелегально проникнуть в Крым через границу с Украиной на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок. При себе у него был паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамера. Свое решение пойти в обход пункта пропуска он объяснил увлечением экстремальным туризмом и попыткой взойти на Эверест.

***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собирающегося на Эверест экстремала отловили у Крыма на плоту из досок и бутылок
Житель Саратова пытался проплыть с Кубани в Крым на плоту из бутылок
«Рыбак Херсона» задержан в Крыму
Медведь сломал забор при попытке сбежать из Латвии в Россию
Другие материалы рубрики
Россия00:0115 августа
Анна Павликова

«Будут и дальше сажать детей»

Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
20:47Сегодня

ЦИК оценил результаты «Единой России» на выборах

16:49Сегодня

Следователя ФСБ обвинили в шантаже арестованного по делу «Сети»

20:03Сегодня

Полицейские съели еду для задержанных на акции протеста

Россия00:01 8 сентября

«Я просто дерусь. Мне другого не надо»

Россияне бьют друг друга ради денег, славы и хоть какого-то будущего
15:38Сегодня

Экстремиста-рецидивиста осудили за репост и отпустили прямо из суда

18:41 9 сентября

ЦИК отчитался о спокойной обстановке на выборах

16:59Сегодня

Пообещавший Путину поддержку на выборах рабочий стал депутатом

Россия00:01 8 августа

«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»

Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
13:25Сегодня

Стало известно об отношении россиян к массовому спорту

15:09 9 сентября

Путин захотел сохранить стиль управления Москвой

14:59Сегодня

Песков ответил на вопрос о согласовании наступления на Идлиб

Россия
Россияне отдали голоса. Что надо знать о выборах
Прежний мэр столицы и самый молодой губернатор в истории
ЦИК оценил результаты «Единой России» на выборах
День выборов
В России выбирают мэра Москвы, губернаторов и депутатов
Следователя ФСБ обвинили в шантаже арестованного по делу «Сети»
Полицейские съели еду для задержанных на акции протеста
Экстремиста-рецидивиста осудили за репост и отпустили прямо из суда
Стало известно об отношении россиян к массовому спорту
Все материалы
Мир
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Нидерланды прекратили давать деньги сирийской оппозиции
Трамп пообещал написать настоящую книгу о себе-президенте
Иран усилил ядерную программу
В «деле Скрипалей» появились «Чистильщики»
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Все материалы
Бывший СССР
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
В ДНР сменилась власть
Окружение Захарченко бежало в Россию
Грузин решил стать президентом с помощью порносайта
Бежавшего из ЛНР экс-главу республики нашли в московском ресторане
Легенда латвийской авиации Герберт ЦукурсПалач и джентльмен
Прославленный летчик стал нацистским преступником. Его 20 лет разыскивал «Моссад»
Порошенко объявил о перехвате данных с российских военных спутников
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Бумаги «Роснефти» подорожали на фоне закрытия сделки с акциями концерна
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Дорого и опасно
Ископаемые источники энергии должны уйти в прошлое
На Украине нашли выгоду от прекращения сообщения с Россией
Стала известна судьба повышенных пенсий депутатов
Пенсии россиян снова «заморозят»
Все материалы
Силовые структуры
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Сочи расстреляли авторитета Калатозу
Опубликовано видео допроса нанятого Украиной игиловца
ФСБ уличила Украину в вербовке террористов ИГ для убийств в Донбассе
Убийцу Немцова перевели в суровую колонию за нарушение режима
Все материалы
Наука и техника
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Не слипнется
Он прыгает по домам и избивает злодеев, но круто ли это? Обзор Spider-Man
Плутон снова назвали планетой
В России заметили признаки грядущей глобальной катастрофы
Полет многотонного российского беспилотника показали на видео
Сокровища Древнего Рима нашли в неожиданном месте
Все материалы
Спорт
Наточили коньки
Медведева и Загитова снова встретились. Их борьба только начинается
Сборная России по футболу разгромила Чехию
Егор Крид ответил Нурмагомедову
Автобус с российским хоккейным клубом попал в аварию
Джефф Монсон стал депутатом
Белорусский боец UFC со скандалом покинул эфир на российском телевидении
«Я просто слетела с катушек»
Серена Уильямс устроила истерику в финале US Open. Ее раздавила 20-летняя японка
Все материалы
Культура
Самый гуманный суд
Кто победил и кто заслужил победить на Венецианском фестивале
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам: Венеция-2018
Померились пикселями
Голые русалки, гопники и монстры на рисунках самого загадочного художника России
Рэперша Карди Би бросила туфлю в Ники Минаж и получила по лбу от телохранителя
«Собибор» поборется за «Оскар»
Звезда «Улиц разбитых фонарей» Сергей Селин попал в аварию
Red Bull Music Festival объявил полную программу
Все материалы
Интернет и СМИ
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Популярный блокировщик рекламы оказался шпионом
Страстное увлечение невесты WhatsApp разрушило семью
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Человек без ноги и бегун с лишней ногой мелькнули в прямом эфире
Главу телеканала отправили в отставку после масштабного секс-скандала
Все материалы
Ценности
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Названа самая необходимая мужчинам обувь
Раскрыт секрет успешной карьеры Меган Маркл
Королева поделилась украшениями с Меган Маркл
Бренд нижнего белья раскритиковали за пропаганду педофилии
Все материалы
Путешествия
«Степи и жара — сущий ад»
Москвич обошел пешком весь Крым. Что он преодолел?
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Засорившиеся в самолете туалеты вынудили пассажиров воспользоваться бутылками
Пользователи соцсетей раскритиковали российский пляж
Россиянам покажут искусство Катара
Летевший на Ибицу пассажир переборщил с кокаином и умер в самолете
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Пункт увлечения
Эти переодетые мужчины блистают ярче, чем любая красотка
Беременная невеста с женихом пережили аварию в день свадьбы
Двое прохожих спасли вывалившегося из окна ребенка
Умерла бывшая «Мисс Вселенная»
Британка отказалась от майонеза и потеряла треть веса
Все материалы
Видео: Lambo за 21 млн
Почему кроссовер Lamborghini Urus столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Минивэны грязи не боятся
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник. Часть 2
И снова «Веста»: 25 бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей российского рынка в августе 2018 года
Самые мощные тракторы
Шесть тракторов дороже суперкаров, которые вспашут поле быстрее торнадо
Большой кроссовер Kia полностью раскрыли на модном показе
Первые вьетнамские автомобили построят на платформах BMW
Новые BMW X3 M и X4 M показали во время уик-энда DTM
Все материалы
Дом
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Восстание квартир
Почему аренда жилья в России опять дорожает
Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в миллиард рублей
Москвичи испугались обвала рубля и начали скупать квартиры
Назван лучший для покупки жилья город Крыма
Известная фигуристка озолотилась на полученной после развода недвижимости
Россиян обяжут иметь деревянную мебель
Все материалы