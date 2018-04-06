Медведь сломал забор при попытке сбежать из Латвии в Россию

В Алуксненском крае Латвии медведь повредил забор, пытаясь попасть из этой страны на территорию России. Об этом со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии сообщает Mixnews.lv.

Как отмечается, латвийские пограничники во время обхода государственной границы обнаружили, что на нескольких столбах примерно на высоте полметра были оторваны скобы, удерживающие заграждение.

Фото: Mixnews.lv

Пограничники нашли на снегу следы медведя, который, по их мнению, и является виновником повреждений. Забор, очевидно, мешал животному пересечь границу между Латвией и Россией и убежать на территорию РФ.

30 марта сообщалось, что румынским охотникам разрешили убить бурого медведя, который разграбил дома в одной из деревень страны. Глава общества охотников и рыболовов деревни Сусени утверждает, что животное совершило серию набегов на жилища людей — медведь залез в несколько домов и cъел сахар, свечи и сало. Во время одного из визитов он нашел бутыль алкогольного напитка, который жители деревни готовят из клюквенного сиропа и спирта. «Он открыл ее, напился, потом съел ягоды, ушел в лес и уснул под первой же елкой», — говорит охотник.

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