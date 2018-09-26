Пингвины-геи устроили похищение птенца у плохих родителей

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В Дании пара пингвинов-гомосексуалов «украла» птенца у своих сородичей, посчитав их плохими родителями. Об этом сообщает портал DR.

Животные находятся в зоопарке Оденсе. Судя по всему, пара пингвинов Элиас и Эмиль решили, что их сородичи традиционной ориентации попросту игнорируют своего птенца.

Работница зоопарка Сэнди Хедегаард Мунк (Sandie Hedegård Munck) рассказала, как произошло похищение: самка в гетеросексуальной паре отправилась на сеанс мытья, а ребенок остался с самцом. Тот пренебрег своими обязанностями, а гей-пара, увидев отношение родителей к птенцу, просто увела его к своему углу и обступила для защиты.

Пингвины заметили пропажу, но повели себя крайне неожиданно: самец сделал вид, что у него никогда не было детей, а самка хоть и бросилась на поиски, но сделала это очень неохотно и вскоре забыла о них. В результате было решено оставить птенца гей-паре.

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