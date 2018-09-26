В Туркмении отменят бесплатные коммунальные услуги

С 1 января 2019 года в Туркменистане перестанут бесплатно предоставлять населению электроэнергию, газ, питьевую воду и столовую соль. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана со ссылкой на соответствующее постановление президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.

«В целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, предписывается с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли», — говорится в постановлении.

В документе не установлена конкретная стоимость этих услуг, однако отмечено, что тарифы на газ, воду и электричество будут льготными. Правительство должно подготовить предложения по этому вопросу и представить их на рассмотрение Бердымухамедову. Парламентарии считают, что такое решение будет способствовать рациональному использованию ресурсов страны, а также позволит усовершенствовать систему предоставления социальных льгот.

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Газ, вода, электричество и соль предоставлялись населению бесплатно с 1992 года. Потребление этих ресурсов было ограничено лимитами. Все израсходованное сверх установленной меры подлежало оплате по символическим ценам. В 2003 году первый президент республики Сапармурат Ниязов продлил действие льгот до 2030 года, однако в октябре 2017 года нынешний глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поддержал введение платы за эти услуги, поскольку доходы населения заметно увеличились.

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