Более 18 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала года завершены ремонтные работы в 18,4 тысячи подъездах многоквартирных домов, заместитель губернатора региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 26 сентября.

«По состоянию на конец сентября годовая программа по ремонту подъездов в Подмосковье выполнена уже на 61 процент. Всего до конца года в области запланировано привести в порядок 30 тысяч подъездов», — сказал он на совещании с главами муниципальных образований.

С опережением графика работа ведется в городских округах Павловский Посад, Химки, Луховицы, Орехово-Зуево, Балашиха, Королев, Домодедово, Люберцы, Мытищи, а также в Серпуховском районе.

В начале июня министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин анонсировал завершение программы капитального ремонта подъездов многоквартирных домов в 2019 году.

Программу «Мой подъезд» инициировал в 2016 году губернатор Андрей Воробьев. Тогда в ремонте нуждались свыше 83 тысяч объектов. К настоящему моменту приведены в порядок больше половины, говорится на сайте регионального правительства. По поручению главы региона с этого года в подъездах устанавливают камеры видеонаблюдения. Эта мера направлена на повышение безопасности граждан.

В начале августа глава региона высоко оценил реализуемые в области программы по благоустройству территорий. Он заверил, что многие из них будут продолжены. Особо Воробьев отметил преображение подмосковных парков.