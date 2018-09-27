Азербайджан показал пришедшие из Белоруссии реактивные системы залпового огня

В Азербайджан из Белоруссии доставлена новая партия реактивных систем залпового огня «Полонез». Об этом в четверг, 27 сентября, отчиталось Министерство обороны Азербайджана.

«Согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и Беларусью, очередная партия 301-миллиметровых оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез" доставлена в Азербайджан», — сказано в сообщении.

О грядущем появлении «Полонезов» в Азербайджане сообщалось в апреле. Собеседник газеты «Коммерсантъ» в Министерстве обороны Белоруссии отмечал, что первый твердый контракт подразумевает передачу Баку 10 комплектов, в которые также входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления и радиолокационные станции, но не назвал заказчика.

В июне президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с поступившими в республику из Белоруссии «Полонезами».

«Полонез» основан на китайских ракетах типа А-200, производство которых удалось локализовать в Белоруссии, установленных на шасси МЗКТ-7970. Работы над проектом Минск начал в 2012 году после того, как Москва отказалась поставлять западному соседу комплексы «Искандер» без одновременного размещения в стране российских боевых расчетов.

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