Россиянам рассказали о судьбе денег

Наличные бумажные банкноты еще долго будут находиться в обороте в России, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук в интервью «Аргументам и фактам».

«Банкноты еще долго будут востребованы, пока не появятся электронные платежные инструменты, превосходящие их по уровню надежности и удобства», — сказал Трачук.

По его словам, купюры, скорее всего, будут оставаться бумажными — замена их на пластиковые маловероятна из-за недостаточной экономичности и экологичности этого материала.

«Он [пластик] дороже, чем бумага, но более долговечен. Здесь есть некий баланс, оценивая который в ряде стран отдают предпочтение пластику», — отметил Трачук.

Ранее, 6 сентября, глава Гознака говорил о скором возможном появлении банкнот нового образца — нынешний, по его мнению, уже устарел.

С Трачуком соглашался президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский, ссылавшийся на уже готовые «необходимые наработки» Центробанка.

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