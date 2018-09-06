Российские купюры обретут новый облик

В России могут появиться купюры нового образца, рассказал глава Гознака Аркадий Трачук, которого цитирует РИА Новости. По его словам, дизайн нынешних банкнот уже устарел.

«Концепция банкнот старого образца была разработана в середине 90-х годов. Конечно, после этого они многократно проходили модернизацию, банкнотам добавляли новые защитные элементы. И, в принципе, с точки зрения защищенности они находятся на достаточно хорошем уровне. Но в целом сама концепция таких банкнот уже несколько устарела», — отметил Трачук.

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По его словам, первым делом стоит задуматься о редизайне пятитысячной купюры. При этом окончательное решение будет принимать ЦБ. «Мы в любом случае прорабатываем такую возможность, для этого у нас есть все необходимые ресурсы и технологии», — сказал Трачук.

Вводить банкноты новых номиналов не требуется, считает глава Гознака, поскольку после появления двухсотрублевых и двухтысячных купюр «у нас сформировался довольно полноценный ряд».

С Трачуком согласился президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский. Он добавил, что у ЦБ уже есть «необходимые наработки», в том числе и присланные во время конкурса на дизайн для двухсотрублевых и двухтысячных банкнот.

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